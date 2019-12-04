شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يوجه بإيقاف منح الأراضي بالرياض وتخصيص أخرى بديلة لمن تم منحهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيقاف منح الأراضي السكنية في مدينة الرياض .

ونص التوجيه أيضاً على تخصيص أراضي بديلة في مدن أخرى مسموح بها لمن تم منحه في الرياض دون تخصيص منحته .

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أفادت بعدم وجود أراض حكومية صالحة للتخطيط داخل حدود حماية التنمية بالرياض .