شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يوجه بإيقاف منح الأراضي بالرياض وتخصيص أخرى بديلة لمن تم منحهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيقاف منح الأراضي السكنية في مدينة الرياض .
ونص التوجيه أيضاً على تخصيص أراضي بديلة في مدن أخرى مسموح بها لمن تم منحه في الرياض دون تخصيص منحته .
وكانت أمانة منطقة الرياض قد أفادت بعدم وجود أراض حكومية صالحة للتخطيط داخل حدود حماية التنمية بالرياض .
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