شكرا لمتابعة خبر عن تعامل طبي ناجح مع حالة مصاب في قاع الجمجمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعامل فريق طبي بقسم جراحة الانف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة ، بنجاح مع حالة شاب تعرض لإصابة في قاع الجمجمة حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة . وأجريت للمصاب عملية جراحية كللت بالنجاح بفضل الله وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات ولله الحمد .

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