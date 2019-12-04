شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصحو اليوم على جريمة مروعة تهز المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذبحة مروعة في العاصمة السعودية الرياض بحق طالبات جامعيات (فيديو لأصحاب القلوب القوية) مشروب بسيط يفتت الحصى ويقضي على آلام الكلى إلى الأبد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تصحو اليوم على جريمة مروعة تهز المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.