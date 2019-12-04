شكرا لقرائتكم خبر عن صديق مقرب للفنان شعبان عبد الرحيم يفجر مفاجأة مدوية ويكشف ماذا حدث للراحل قبل وفاته! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نبيل رزق، المدير الإقليمي للأمم المتحدة للفنون، والصديق المقرب من الراحل شعبان عبد الرحيم، أن الفنان أصيب بإصابات في ساقه أدت إلى عدم قدرته على الحركة خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن "شعبولا" ظهر في الفترة الأخيرة من حياته على كرسي متحرك، بسبب سقوطه على الأرض أثناء إطعام خروف عيد الأضحى الماضي.

قد يهمك ايضاً:

عاجل : مذيعة قناة اليمن اليوم “رحمة حجيرة“ تفجر مفاجأة مزلزلة : علي عبدالله صالح لايزال حيا وهذا الدليل وسيظهر قريبًا!



صورة نادرة لـ الملك سلمان وهو في سن المراهقة .. لن تصدق كيف كان جميل الوجه والمنظر؟ (شاهد)



السعودية تصحو اليوم على جريمة مروعة تهز المملكة



قبل ليلة الدخلة بساعات.. عروس تبيع زوجها بـ 10 ألآف دولار.. ومفاجأة بشأن المشتري!



صديق مقرب للفنان شعبان عبد الرحيم يفجر مفاجأة مدوية ويكشف ماذا حدث للراحل قبل وفاته!



خطير للغاية.. إذا ظهرت هذه العلامات على جسدك فأنت مهدد بذبحة صدرية قد تؤدي لوفاتك



خلافًا لجميع ما نشر.. صحفي مقرب من الحمادي ينسف كل التسريبات ويكشف هوية القاتل الحقيقي .. شاهد أول صورة

‘‘باللباس الأبيض‘‘.. الفنانة الشابة منة فضالي في أحدث ظهور لها تهز الانستجرام

وصفة بسيطة لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة من الجسم يجعلها أكثر نعومة وإغراء

صحفي جنوبي: تعيين (البيض) برئاسة المجلس الانتقالي خسارة للمجلس ومكسب جديد للرئيس هادي ومشروع الدولة الاتحادية..!

مشروب بسيط إذا تناولته سبعة أيام متواصلة فإنه يخلصك من آلام الأسنان ويعالج مرض الربو والسعال بسرعة مذهلة

عاجل .. بشرى سارة يزفها الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق لكافة أبناء اليمن في الجنوب والشمال

الراقصة ”جوهرة” تخرج عن صمتها بعد تسريب فيديوهات مثيرة لها برفقة زوجها (شاهد)



اللحظات الأخيرة قبل رحيل شعبان عبد الرحيم مؤلمة للغاية.. تركته أسرته وحيدًا واختتم كلماته بـ‘‘مزحة‘‘ ..شاهد آخر ما قال وأبكى الجماهير!

وداعًأ لآلام البطن بمختلف أنواعها .. طرق بسيطة منها شرب الماء بهذه الطريقة!

إعلان مفاجئ من قيصر العرب الفنان كاظم الساهريقلق متابعيه .. ورسالة صادمة للسعوديين.. ماذا حدث؟

اليمن: الحوثيون يدفنون 71 جثة لـ”أسرى الشرعية” قتلوا في قصف جوي قبل 3 أشهر



في موقف مفاجئ وغريب.. ترامب يعلن عدم تأييده للاحتجاجات بإيران.. ثم تراجع..!



نشطاء من الجنسين يتعرون علنا في برشلونة احتجاجا على سلخ جلود الحيوانات (فيديو)

Advertisements

وفاة 5 فنانين مشاهير بطريقة مروعة.. والسبب صادم للجميع! (شاهد من يكونون)؟ (صور)

عاجل : الملك سلمان شخصيًا يدعو أمير قطر للحضور إلى الرياض.. والكويت تزف البشرى

نبوءة مرعبة للإعلامي فيصل القاسم تتحقق اليوم في السعودية ..مقتل سعوديين بطريقة مرعبة.. وهذا مصير مقيم حاول إنقاذهم (فيديو)

عاجل : نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم يكشف سبب وفاة والده ظهر اليوم بعد عودته من المملكة العربية السعودية (تفاصيل جديدة)

بعد تواتر الأنباء عن تدهور حالته الصحية.. ظهور مفاجئ للسلطان قابوس يفاجئ العمانيين.. لن تصدق كيف أصبح؟ (صورة)



جثة فتاة وشابين يثيرون الذعر في الكويت ..والسلطات تتحرك



الزعيم عادل امام يخطف عروس من يد عريسها ليلة الزفاف ليكمل ما بدأه الزوج.. والأخير يتنازل لهذا السبب الصادم! (فيديو مثير)

انقلاب مفاجئ في السعودية.. ‘‘كبار العلماء’’ تتخذ موقفا صادمًا ضد ‘‘محمد بن سلمان’’ والأخير ينهي حلم 3مشايخ ..وأحدهم مصيره مأساوي (الأسماء)



وأخيرًأ.. الكويت تزف بشرى سارة وتعلن موعد انتهاء الأزمة الخليجية وتكشف عن تحركات للملك سلمان سيغير مجرى حياة الشعوب العربية



هل تذكرون جوهرة بطلة “الفيلم الإباحي“ مع زوجها؟؟.. شاهد كيف كان مصيرها اليوم وجعل الزوج يبكي (صورة)



مذيع الجزيرة يشتم “حمد المزروعي“ بعد تغريدته المسيئة لوالدة أمير قطر الشيخة موزة: اخرس يا ابن الــ(......)



عاجل : العميد عدنان الحمادي قبل لحظات من استشهاده وهو على فراش الموت كشف عن “القاتل الفعلي“ ومن هي الجهة التي تقف خلفه.. شاهد ماذا قال؟



مشروب بسيط يفتت الحصى ويقضي على آلام الكلى إلى الأبد



وأشار إلى أنه كان في زيارة للفنان بمنزله للاطمئنان عليه فأبلغوه أنه "في أحد المرات ذهب ليطعم الخروف وبعد أن قدم له الطعام وأعطاه ظهره جرى الخروف وراءه وأسقطه على الأرض سقطة قوية تسببت في إصابته بكسور شديدة دخل على أثرها المستشفى وقام بإجراء جراحة لتركيب شرائح ومسامير بالساق".

وأضاف أن الفنان الراحل كان يحكي هذه القصة بطريقته الفكاهية، وكان يتصور أنه سوف يستطيع الحركة بمجرد أن يخرج من المستشفى، ولكن الإصابة تسببت في تقاعده لفترة وعدم قدرته على الحركة إلا بكرسي متحرك حتى وفاته.

وأكد نبيل رزق أن الفنان الراحل كان يعاني من مشكلات كبيرة في الرئة خلال الفترة الأخيرة، لدرجة أنه كان يشترط عدم التدخين في أي من حفلاته.

وكان المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، قد أعلن وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح امس ، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك بأحد مستشفيات منطقة المعادي.

المصدر: اليوم السابع