شاهد: آخر صورة للأمير متعب بن عبدالعزيز.. وقصة الجامع الذي بناه وصلى فيه أول وآخر جمعة قبل وفاته

نشر الإعلامي أحمد السهلي صورة للأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أنها آخر صورة له قبل أن يدخل المستشفى ويعلن نبأ وفاته.

وروى السهلي قصة الصورة حيث قال أن الأمير متعب بن عبدالعزيز بنى جامع في مكة لوالدته وبعد فترة رأى والده في المنام وكأنه يعتب عليه.

وأضاف السهلي: ” ذهب الأمير متعب للشيوخ وسألهم عن تفسير الحلم وقالوا له ماذا عملت لوالدتك فقال لهم أنه قام ببناء جامع لها فقالوا له ابن لوالدك جامع أيضاً” .

وتابع السهلي:” وقام الأمير متعب ببناء جامع الملك عبدالعزيز في مكة ، وصلى فيه أول صلاة جمعة في هذا الجامع وكانت آخر جمعة يصليها المرحوم لأن بعدها دخل المستشفى وهذه الصورة ( آخر صورة التقطت ) للأمير متعب بن عبدالعزيز يرحمه الله وأسكنه فسيح جناته.