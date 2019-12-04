أجواء الأربعاء .. حالتان تسيطران على أجواء المملكة عبر 12 تنبيهاً لـ الأرصاد

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاتها التي وصلت صباح اليوم، إلى 12 تنبيهاً شملت مناطق عدة حيث تقاسمتها حالتان مناخيتان: الأولى، سحب رعدية ممطرة والأخرى، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة؛ حيث تتواصل الحالتان بمعظم المناطق لأوقات متفاوتة على مدار اليوم وفق الإنذارالمبكر.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً الى 9 مساءً، بأضم والطائف وميسان.

كما صدر تنبيه آخر للمنطقة وهو تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية من 9 صباحاً إلى السادسة مساء الأربعاء، بالخرمة والمويه وتربة ورنية.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية من 9 صباحاً إلى السادسة مساء الأربعاء، بالدوادمي وعفيف ووادي الدواسر.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً الى 9 مساءً بأحد المسارحة والريث والطوال والعارضة وجازان وصامطة وفيفا وهروب.

وصدر تنبيه ثانٍ وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الثالثة عصراً، ببيش وجازان وصبيا وفرسان.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً إلى 10 مساء الأربعاء بمعظم محافظات المنطقة.

وصدر للمنطقة أيضا تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية من 9 صباحاً إلى السادسة مساء الأربعاء، ببيشة وتثليث.

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الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً ولمدة 12 ساعة، بالباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

نجران

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية من 9 صباحاً إلى السادسة مساء الأربعاء، بخباش وشرورة ونجران ويدمة.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية من 9 صباحاً إلى السادسة مساء الأربعاء، بالحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية من 9 صباحاً الى السادسة مساء الأربعاء، بالحناكية والمدينة المنوّرة والمهد.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد من حالة عوالق ترابية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً إلى 5 مساء اليوم، بالبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة.