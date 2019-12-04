“خفف ولا تندم”.. حملة توعوية لمكافحة السُّمنة في 4 مناطق

أطلقت الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة “كيل”، أول أمس الإثنين، حملة توعوية لمكافحة السِمنة تستمر لمدة 3 أسابيع في 4 مناطق: “الرياض، المدينة المنورة، الجبيل وجيزان”. وترعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحملة التوعوية التي تم إطلاقها تحت شعار “خفف ولا تندم”، وذلك بالشراكة مع برنامج مكافحة السمنة التابع لوزارة الصحة.

وحضر حفل إطلاق الحملة رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاؤها، والتي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة في الرياض بارك؛ بهدف توعية المجتمع بمسببات السمنة. من جانبها، أوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية غالية عابدين، أن الحملة تستهدف توعية المجتمع بخطورة السكريات الظاهرة، وكذلك السكريات المخفية الموجودة في الصلصات والبر والعسل والكيكات والنشويات والكاتشب. وأشارت عابدين إلى أن هدف جمعية “كيل” الرئيسي هو المساعدة في تأمين عمليات السمنة للمحتاجين؛ حيث تعد الجمعية همزة وصل بين الجراحين المتبرعين بإقامة العمليات وبين الجهات الأخرى.