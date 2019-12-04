«حساب المواطن»: الإفصاح عن البيانات الصحيحة لدخل المتقدم والتابعين «ضرورة»

شدد برنامج «حساب المواطن»، على ضرورة الإفصاح عن جميع بيانات الدخل الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين بشكل صحيح؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد المستفيدين؛ بسبب طلب البرنامج بتحديث البيانات حتى لا تتأثر قيمة الدعم؛ لدعم تطابق بيانات الدخل المُفصَح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت خدمة المستفيدين في البرنامج إلى ضرورة الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات، دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل «التأمينات/التقاعد»، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وفي وقت سابق، كتب المتحدث باسم «حساب المواطن»، سلطان القحطاني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: لا صحة للأخبار المتداولة والتي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة، ويعتمد البرنامج في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج.