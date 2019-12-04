القيادة تُهنئ ملك تايلاند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، تهنئة لملك تايلاند اها فاجيرالونجكورن، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ملك تايلاند؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب مملكة تايلاند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.