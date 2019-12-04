الأرصاد: طقس صحو على «موسم الدرعية» اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الأربعاء، على موسم الدرعية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن سماء «موسم الدرعية» صحو، ودرجة الحرارة الكبرى 23 درجة، فيما تبلغ الصغرى 13 درجة.

ويشهد «موسم الدرعية» رياحًا جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة 32-10 كم/ساعة، ونسبة الرطوبة من 30 إلى 60%.

وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، توقعت «هيئة الأرصاد»، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى احتمالية تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.