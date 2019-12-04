تنبيهات من «الأرصاد» حول «طقس الأربعاء» على مناطق عدة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لسحب رعدية وعوالق ترابية رياح نشطة مثيرة للأتربة، خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد»- في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن منطقتي نجران «خباش، شرورة، نجران، يدمة»، والقصيم « البكيرية، الرس، المذنب، النبهانية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة»، تتعرضان لعوالق ترابية ورياح نشطة وأتربة مثارة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرية الأفقية.

كما تؤثر سُحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على مناطق عسير «البرك، أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيده، محايل»، والباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة»، ومكة المكرمة «أضم، الطائف، ميسان»، وجازان «احد المسارحة، الريث، الطوال، العارضة، جازان، صامطة، فيفا، هروب».