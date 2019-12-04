السعودية اليوم / تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي شمال المغرب



الرباط 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

تمكن الأمن المغربي اليوم من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و39 سنة .

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين الأمن المغربي ونظيرتها الإسبانية، أسفرت عن إيقاف أربعة عناصر ينشطون بضواحي مدينة الناضور شمال المغرب.

وخلص البيان إلى أنه سيتم تقديم المتشبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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13:41ت م

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