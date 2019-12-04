السعودية اليوم / الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعزي القيادة في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز رحمه الله



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد سمو الأمير متعب بن عبد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.

// انتهى //

13:35ت م

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الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسرفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولأبناء وبنات الفقيد وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد سمو الأمير متعب بن عبد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.// انتهى //13:35ت م0109

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