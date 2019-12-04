السعودية اليوم / في ختام أعماله باستضافة تعليم تبوك .. لقاء قادة الإشراف في المملكة يوصي بتأهيل المعلمين في الكفايات التدريسية



تبوك 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

أوصى لقاء قادة الإشراف التربوي في المملكة في ختام أعماله اليوم الذي نظمته الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة واستضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بعنوان: " دور إدارات الإشراف التربوي في رفع مستوى التحصيل الدراسي " بتأهيل المعلمين في الكفايات التدريسية من قبل مشرفي التخصصات الفنية وتنفيذ المؤسسات التعليمية الأدوار المنوطة بها وتضمين أدوارها لرفع مستوى التحصيل الدراسي .

وأكدت توصيات الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة 47 إدارة تعليمية، أهمية تصميم خطة استراتيجية للمؤسسات التعليمية بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي والتأكيد على ضرورة تفعيل التطبيقات الإلكترونية والرقمية لدعم الأداء التدريسي وتجويد التعلم وكذلك تفعيل مجتمعات التعلم المهنية واستثمار البحوث الإجرائية كأسلوب إشرافي .

وأكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون التعليمية (بنين) ماجد بن عبدالرحمن القعير ، أن إدارات الإشراف تعمل ضمن منظومة متكاملة بمشاركة إدارات التدريب والموهوبين والإرشاد الطلابي والنشاط الطلابي هدفها رعاية الطلاب ورفع مستوياتهم في التحصيل الدراسي وتنمية قدراتهم ومواهبهم وصقل شخصياتهم وتعزيز القيم الدينية والوطنية لديهم بما ينعكس على مستواهم المعرفي والتعليمي .

وأضاف أن اللقاء طرح العديد من أوراق العمل وتم تنفيذ عدة ورش عمل وحلقات نقاش متنوعة كما استعرض تجارب ومبادرات وممارسات ميدانية تعمل على تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات وتأهيلهم لتمثيل وطنهم بصورة مشرفة تعكس حقيقة ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية ودعم غير محدود لقطاع التعليم.

// انتهى //

13:26ت م

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