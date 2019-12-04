السعودية اليوم / جامعة القصيم تحصل على عضوية المجموعة الدولية للجودة والاعتماد (CHEA) في واشنطن



بريدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

حصلت جامعة القصيم على عضوية المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي (CHEA)، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا لها، وذلك تتويجا لدور الجامعة الريادي في مجال الجودة والاعتماد الاكاديمي.

وتتمكن الجامعة من خلال هذه العضوية من تنظيم الندوات عبر الإنترنت وتبادل المنشورات والعروض، والاستفادة من حضور الاجتماعات السنوية، إضافة إلى المشاركة في صياغة المناهج التعليمية.

وأوضح وكيل جامعة القصيم للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد بن باني الحربي، أن المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي، تُعد منظمة دولية مستقلة غير ربحية تجمع تحت مظلتها عددًا من جهات الاعتماد الأكاديمية العالمية، مشيرا الى أن هذه الخطوة سوف تُمكن الجامعة من تبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة التعليمية، وتبادل البيانات والمعلومات مع المؤسسات التعليمية الأعضاء من كافة بلاد .

وبيّن الحربي، أن هذه المجموعة الدولية لها دور رئيس في منح الاعتراف لمنظمات الاعتماد، كما أنها تهتم بمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الجودة وضمانها في البيئة الدولية، وتقوم بمساعدة المؤسسات والمنظمات في تعزيز القدرة على أداء الجودة الأكاديمية، إضافة إلى الفهم الأمثل لضمان الجودة الدولية، وتوفير البحوث المتعلقة بذلك وتوجيه السياسات ذات العلاقة بالجودة الأكاديمية.

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13:25ت م

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