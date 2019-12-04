السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة ينظم ملتقى تواصل الثالث



المدينة المنورة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة اليوم , ملتقى تواصل الثالث ، لمديري الموارد البشرية بقطاع الأعمال ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ، وذلك بمقر الإدارة .

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور عيد بن عياد الردادي، أن الملتقى يهدف إلى خلق فرص وظيفية للخريجين والخريجات ، ومناقشة التحديات التي تواجه مخرجات التدريب التقني مع سوق العمل ، وتبادل الخبرات وإثرائها بين قطاعات الأعمال في مجال التوطين والاطلاع على أحدث التخصصات وفق معايير ومتطلبات الجودة إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون بين قطاع الأعمال والتدريب التقني والمهني.

وأضاف أن الملتقى صاحبه ورش عمل وجلسات ناقشت دور التنسيق الوظيفي مع قطاع الأعمال , وعرضُ عددٍ من التجارب الناجحة في آليات التوظيف ، ومواكبة التخصصات التقنية والمهنية لسوق العمل، مؤكداً حرص إدارة التدريب التقني والمهني بالتواصل المستمر مع جميع القطاعات من خلال مثل هذه الملتقيات .

وفي ختام الملتقى كُرم المشاركون والجهات الداعمة والمتعاونة.

// انتهى //

13:23ت م

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