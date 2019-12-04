السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بجدة



جدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم, مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العقيد بندر الشريف, بحضور عدد من منسوبيها.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي الإحصائي لأعمال الإدارة وما تم خلاله من ضبطيات وإنجازات وبرامج ومبادرات, مشيداً سموه بما يحققه رجال دوريات الأمن, داعياً سموه لمواصلة الجهود وفق توجيهات القيادة الرشيدة والعمل لإنجاح العمل الأمني وتعزيز الجوانب الوقائية للحفاظ على الأمن والاستقرار, متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والسداد.

من جهته أعرب العقيد الشريف باسمه ونيابة عن زملائه عن سعادته بلقاء سمو محافظ جدة، وما استمعوا إليه من توجيهات سديدة لتقديم واجب الخدمة للدين ثم المليك والوطن.

// انتهى //

13:18ت م

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