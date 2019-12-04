

مكة المكرمة في 07 ربيع الآخر 1441 ه الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

أشاد سفير الجمهورية الهندية لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد بالخدمات الجليلة والمميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - لحجاج بيت الله الحرام بصفة عامة ولحجاج جمهورية الهند على وجه الخصوص البالغ عددهم أكثر من 17500 حاج مما أسهم ويسهم في تسهيل أداء المناسك وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء إيمانية كاملة وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإمكانات والتسهيلات التقنية والإجرائية والخدماتية .

وعبر عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر بحضور نائبيه المهندس زكي بن عمر حريري والمهندس هشام شلي وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة عن اعتزازه بما تبذله وزارة الحج والعمرة من جهود كبيرة في خدمة الحجاج وحرصها على تقديم كل ما ييسر عليهم أداء فريضة الحج مقدرا في ذات الوقت بما تقدمه مؤسسة جنوب آسيا من أعمال وخدمات وإمكانات للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم وحرصها في كل عام على توفير المزيد من التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، واطلع السفير الهندي والوفد المرافق له خلال الزيارة على خطط المؤسسة لموسم حج هذا العام 1441 ه كما تم توقيع عقد اتفاقية توفير الخدمات المطلوبة للحجاج الهنود خلال موسم الحج البالغ عددهم أكثر من 17500 حاج من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر عن شكره وتقديره لسفير جمهورية الهند وجميع القائمين على مكتب شؤون حجاج الهند على تعاونهم المستمر مع المؤسسة لتوحيد الجهود للوصول بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إلى أفضل المستويات بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – نحو حجاج بيت الله العتيق .

// انتهى //

13:17ت م

0095





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير جمهورية الهند لدى المملكة يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.