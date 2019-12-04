السعودية اليوم / وكيل إمارة حائل يفتتح غداً فعاليات اليوم العالمي للتطوع



حائل 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يفتتح وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ غداً فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع" الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر من كل عام يأتي اعترافاً بدور المتطوعين وتقديم الشكر لهم على جهودهم إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول أدوار المتطوعين وإسهاماتهم في المجتمع وإبراز جهودهم مبيناً أن الاحتفال يتضمن إقامة معرض للجهات التطوعية بمقر جامعة حائل .

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13:03ت م

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