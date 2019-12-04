شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون زهرة تزين السيح والان نبدء بالتفاصيل

زيَّنت بلدية الخرج شوارع وطرق وميادين مدينة السيح بأكثر من نصف مليون زهرة من الزهور الموسمية الشتوية من مختلف الأنواع والألوان، ضمن مشروع تجميل المدينة وتحسين المنظور البصري. وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أن إدارة الحدائق تعنى بتجميل مداخل وميادين وطرق وشوارع مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة بالأشجار التجميلية والزهور الموسمية حسب نوعيتها وتحملها الأجواء المناخية، ضمن استراتيجيتها لتحسين المنظور البصري.

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