شكرا لقرائتكم مصادرة 1350 وسادة مستعملة قبل بيعها في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-04 مصادرة 1350 وسادة مستعملة قبل بيعها في جدة في مستودعين مخالفين لتدوير المراتب متابعات الخليج 365 - واس ضبطت بلدية المليساء الفرعية بمحافظة جدة أمس، مستودعين مخالفين يقومان بتدوير المراتب والوسائد المستعملة، ومصادرة 1350 مرتبة. Advertisements وأفاد رئيس بلدية المليساء الفرعية أنه تم إيقاف عمليات توزيع المراتب والوسائد على المحلات المخالفة، ومصادرة 870 مرتبة جاهزة للتغليف والبيع، مشيرًا إلى أن لائحة الجزاءات والغرامات ستطبق بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وإغلاق الموقع. شارك الخبر







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