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2019-12-04 تدخل جراحي ينقذ شابًا أصيب في قاع الجمجمة خرج من المستشفى بدون مضاعفات متابعات الخليج 365 - واس تعامل فريق طبي بقسم جراحة الانف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة، بنجاح مع حالة شاب تعرض لإصابة في قاع الجمجمة حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة.

وأجريت للمصاب عملية جراحية كللت بالنجاح وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات. شارك الخبر







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