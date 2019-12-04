، وزيرة خارجية كوريا تستقبل "الجبير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثَا آفاق التعاون المشترك بين البلدين

استقبلت وزيرة خارجية جمهورية كوريا كانغ كيونغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى العاصمة سيئول في زيارة رسمية.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، ومجمل الأوضاع الإقليمية والدولية.

وحضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، والمستشار بمكتبه إيهاب بن محمد النجار.

عادل الجبير وزيرة خارجية كوريا كانغ كيونغ