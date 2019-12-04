، هذه الدولة الخليجية تحتل المركز الأول من حيث تعدد الزوجات ،

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أفاد تقرير "حالة الزواج في العالم العربي" بأن الكويت احتلت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات في دول الخليج العربية؛ فيما حلّت قطر في المرتبة الثانية، تليها البحرين.
وبحسب التقرير الذي تم تدشينه أمس الثلاثاء خلال منتدى بعنوان "الأسرة العربية حول الزواج.. اقترابات البحوث والسياسات" المقام حاليًا في الدوحة؛ فإن متوسط الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010- 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ووفقًا للدراسة، لم تتوافر البيانات اللازمة فيما يتعلق بالتعدد في السعودية وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979- 2010.تعدد الزوجات دولة خليجية
هذه الدولة الخليجية تحتل المركز الأول من حيث تعدد الزوجاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-04
أفاد تقرير "حالة الزواج في العالم العربي" بأن الكويت احتلت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات في دول الخليج العربية؛ فيما حلّت قطر في المرتبة الثانية، تليها البحرين.
وبحسب التقرير الذي تم تدشينه أمس الثلاثاء خلال منتدى بعنوان "الأسرة العربية حول الزواج.. اقترابات البحوث والسياسات" المقام حاليًا في الدوحة؛ فإن متوسط الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010- 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ووفقًا للدراسة، لم تتوافر البيانات اللازمة فيما يتعلق بالتعدد في السعودية وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979- 2010.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:43 AM
وفق تقرير حالة الزواج بالعالم العربي خلال 2010- 2015
أفاد تقرير "حالة الزواج في العالم العربي" بأن الكويت احتلت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات في دول الخليج العربية؛ فيما حلّت قطر في المرتبة الثانية، تليها البحرين.
وبحسب التقرير الذي تم تدشينه أمس الثلاثاء خلال منتدى بعنوان "الأسرة العربية حول الزواج.. اقترابات البحوث والسياسات" المقام حاليًا في الدوحة؛ فإن متوسط الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010- 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ووفقًا للدراسة، لم تتوافر البيانات اللازمة فيما يتعلق بالتعدد في السعودية وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979- 2010.
، هذه الدولة الخليجية تحتل المركز الأول من حيث تعدد الزوجات ،
المصدر : الخليج 365
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