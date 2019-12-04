، تركي آل الشيخ: "سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال مغرّداً: "كل همي أن كل سعودي يكون ماخذ فرصته في إثبات موهبته"

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ اليوم، وعبر حسابه في "تويتر": "إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيداً وماخذ فرصته في إثبات موهبته".

وأضاف آل الشيخ: "سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم".

يُذكر أن موسم الرياض سجّل أكثر من ثمانية ملايين زائر لفعالياته، الموزعة على 12 منطقة في مختلف أنحاء العاصمة، على مساحة 14 مليون متر مربع.تركي آل الشيخ موسم الرياض