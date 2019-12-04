شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من رام الله والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خمسة شبان فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله أن جيش الاحتلال داهمت بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقل الشابين إبراهيم حماد، ورامي نبيل حمدان، كما داهم منزل الأسير المحرر بسام حماد، فيما اعتقل الشابين ،عصمت سميح، ومحمد سميح من قرية دير السودان شمال غرب رام الله، إضافة إلى اعتقال الشاب عبد الحافظ عوني ذيب من قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله.

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