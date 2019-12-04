شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​«فكر 17»: 71% من الشباب يتسوقون عبر الانترنت والان نبدء بالتفاصيل

• ثلث السكّان العرب تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً

يستكمل "فكر 17" فعالياته بجلسة حول مفهوم جديد للتنمية، تتناول محورين أساسيين، الأول مراجعة الأفكار الاقتصادية التقليدية في ضوء التجارب التنموية الناهضة، والثاني فحص مدى وجود هذه الأفكار الجديدة في الفكر الاقتصادي التنموي العربي من خلال عدد من الرؤى والتجارب، وأخذ رؤية المملكة 2030 كنموذج.

وقال خبراء في الجلسة إن الإحصائيات تشير إلى أن 30% من السكّان العرب تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً، وانطلاقا من ذلك هناك ضرورة للمباشرة في ابتكار التكنولوجيا و الاستثمار في الشباب، في حال أرادت المنطقة العربية تحقيق النتائج الكاملة لاستراتيجيتها الرقمية الموحّدة.

وفي الجلسة الثانية حول الاقتصاد الرقمي، تم التأكيد على ارتفاع عدد الشباب الذين يتسوّقون عبر شبكة الإنترنت في العام 2019، إذ يتسوّق 71% منهم وبشكلٍ منتظم عبر شبكة الإنترنت.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي تعقده مؤسسة الفكر العربي بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، مساء الاثنين، في الظهران ، بمشاركة 80 متحدثاً و600 مشارك، تحت عنوان "نحو فكر عربي جديد.