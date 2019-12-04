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شكرا لقرائتكم إزالة 37 بسطة عشوائية في جدة التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إزالة 37 بسطة عشوائية في جدة التاريخية
لمنع التجاوزات في مخالفة الأنظمة
متابعات الخليج 365 - واس
أزالت بلدية جدة التاريخية أمس 37 بسطة عشوائية وصادرت ما يقارب طنين من الخضروات والفواكه, وذلك ضمن جهود أمانة المحافظة في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.
وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، أن هذه الحملات تهدف إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية, والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
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