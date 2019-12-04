إزالة 37 بسطة عشوائية في جدة التاريخية

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أزالت بلدية جدة التاريخية أمس 37 بسطة عشوائية وصادرت ما يقارب طنين من الخضروات والفواكه, وذلك ضمن جهود أمانة المحافظة في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، أن هذه الحملات تهدف إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية, والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

شارك الخبر







