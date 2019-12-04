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إزالة 37 بسطة عشوائية في جدة التاريخية

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2019-12-04

إزالة 37 بسطة عشوائية في جدة التاريخية

لمنع التجاوزات في مخالفة الأنظمة

متابعات الخليج 365 - واس

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أزالت بلدية جدة التاريخية أمس 37 بسطة عشوائية وصادرت ما يقارب طنين من الخضروات والفواكه, وذلك ضمن جهود أمانة المحافظة في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، أن هذه الحملات تهدف إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية, والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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