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القبض على مواطنين ارتكبا 14 جريمة في الرياض
تجاوزت قيمة المسروقات 400 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ارتكبا 14 جريمة سرقة بقيمة أكثر من 400 ألف ريال.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطِنينْ في العقدين الثاني والثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسرقة من مستودعات ومقار شركات ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة.
وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكابهما 14 جريمة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 400 ألف ريال، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.
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