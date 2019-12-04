رئيس الشورى يزور باكستان لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات 

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة برئيس الجمهورية عارف علوي ورئيس مجلس الوزراء عمران أحمد خان وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

كما سيجري رئيس مجلس الشورى مباحثات مع كل من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني، ورئيس مجلس النواب أسد قيصر، تتركز حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلسين.

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وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ في تصريح صحفي أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه رئيس جمهورية باكستان الشقيقة عارف علوي على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة وتقوية أواصر الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وتنسيق المواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا، إضافة إلى دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ورأى رئيس مجلس الشورى أن الإرادة المشتركة بين القيادتين الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية قد جسدتها الزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وما تم خلالها من التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات.

وأضاف الدكتور عبدالله آل الشيخ أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الباكستاني يعكس الرغبة لدى المجلسين في دفع التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، وبما يواكب عزم وتصميم قادة البلدين على دعم العلاقات الوطيدة التي تترجم رؤية البلدين تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لأعضاء المجلس أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، والدكتور أيمن بن صالح فاضل والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان.