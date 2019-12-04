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2019-12-04 رياح وأتربة على المدينة لمدة 9 ساعات مع تدني مدى الرؤية الأفقية متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، تشمل رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً. شارك الخبر







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