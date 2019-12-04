بلدية جدة التاريخية تُزيل 37 بسطة عشوائية وتصادر طنين من الخضروات والفواكه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة

أزالت بلدية جدة التاريخية أمس 37 بسطة عشوائية وصادرت ما يقارب طنين من الخضروات والفواكه, وذلك ضمن جهود أمانة المحافظة في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، أن هذه الحملات تهدف إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية, والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.