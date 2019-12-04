، إقبال كبير على ركن "أدبي الأحساء" بمعرض الكتاب ٢٠١٩ ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت الأمسية الثقافية التي أقامها نادي الأحساء الأدبي ضيف شرف معرض الكتاب ٢٠١٩ المقام حاليًا بجامعة الملك فيصل، مساء الثلاثاء ٦/ ٤/ ١٤٤١هـ ٣/ ٨/ ٢٠١٩م، إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض.
واكتظت قاعة مسرح عمادة شؤون الطلاب بالحضور؛ مما جعل كثيرًا منهم يستمع للمحاضرة واقفًا لعدم وجود مقاعد في محاضرة "جغرافيا الفنتازيا" التي قدّمها الروائي السعودي أسامة المسلم، ضمن برنامج النادي الثقافي المصاحب للمعرض، وأدارها الإعلامي صالح العجرفي مدير استوديوهات الإذاعة بالدمام.
واستمع الجميع لمحاضرة نوعية متخصصة في الفن الروائي من تجربة روائي سعودي عُرف عنه تَمَكّنه من الكتابة في هذا الجنس الأدبي.
وتعددت المداخلات والحوارات التي أثارتها المحاضرة وحضرها جمع كبير من الأساتذة ومن طلاب وطالبات الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والمهتمين بالشأن الثقافي في الأحساء.
وفي نهاية المحاضرة تَوَجّه المحاضر إلى ركن النادي لتكريمه من قِبَل رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، ومن ثم توقيع روايته الأخيرة (الدوائر الخمس)؛ حيث وقف المهتمون بهذا الأمر من الشباب والشابات والمثقفين والمثقفات في طوابير كبيرة وطويلة للوصول لمنصة التوقيع في ركن النادي؛ مما جعل المنظمين يمددون وقت إغلاق المعرض نصف ساعة عن الزمن الأصلي.
أدبي الأحساء بمعرض الكتاب ٢٠١٩
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 11:37 AMإقبال كبير على ركن "أدبي الأحساء" بمعرض الكتاب ٢٠١٩
شهدت الأمسية الثقافية التي أقامها نادي الأحساء الأدبي ضيف شرف معرض الكتاب ٢٠١٩ المقام حاليًا بجامعة الملك فيصل، مساء الثلاثاء ٦/ ٤/ ١٤٤١هـ ٣/ ٨/ ٢٠١٩م، إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض.
واكتظت قاعة مسرح عمادة شؤون الطلاب بالحضور؛ مما جعل كثيرًا منهم يستمع للمحاضرة واقفًا لعدم وجود مقاعد في محاضرة "جغرافيا الفنتازيا" التي قدّمها الروائي السعودي أسامة المسلم، ضمن برنامج النادي الثقافي المصاحب للمعرض، وأدارها الإعلامي صالح العجرفي مدير استوديوهات الإذاعة بالدمام.
واستمع الجميع لمحاضرة نوعية متخصصة في الفن الروائي من تجربة روائي سعودي عُرف عنه تَمَكّنه من الكتابة في هذا الجنس الأدبي.
وتعددت المداخلات والحوارات التي أثارتها المحاضرة وحضرها جمع كبير من الأساتذة ومن طلاب وطالبات الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والمهتمين بالشأن الثقافي في الأحساء.
وفي نهاية المحاضرة تَوَجّه المحاضر إلى ركن النادي لتكريمه من قِبَل رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، ومن ثم توقيع روايته الأخيرة (الدوائر الخمس)؛ حيث وقف المهتمون بهذا الأمر من الشباب والشابات والمثقفين والمثقفات في طوابير كبيرة وطويلة للوصول لمنصة التوقيع في ركن النادي؛ مما جعل المنظمين يمددون وقت إغلاق المعرض نصف ساعة عن الزمن الأصلي.
، إقبال كبير على ركن "أدبي الأحساء" بمعرض الكتاب ٢٠١٩ ،
المصدر : الخليج 365
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