، شرطة الرياض تُطيح بمواطنَيْن نفّذا 14 جريمة سرقة بقيمة 400 ألف ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - سطو على مستودعات ومقار شركات ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطنَيْن، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما بالسرقة من مستودعات ومقار شركات، ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة، وأقرّا بارتكابهما (14) جريمة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها (400) ألف ريال، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثاني والثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسرقة من مستودعات ومقار شركات ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكابهما (14) جريمة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها (400) ألف ريال، حيث جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وتابع: وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.شرطة الرياض الجهات الأمنية سرقة مستودعات