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محمد بن مسعود - الدمام - الْتقى مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي بمكتبه اليوم الثلاثاء، مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي؛ لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي باركها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أواخر العام الماضي بمقر المحافظة.
وبحَث الاجتماعُ سبل تطوير المذكرة ودعمها بالشكل الذي يحقق أهدافها؛ بما يؤدي لرفع مستوى السلامة والتوعية المرورية لدى الكادر التعليمي من معلمين وإداريين وطلاب، بالإضافة لقائدي حافلات المدارس، وتحقيق مبادئ القيادة الآمنة والسلامة هي الغاية.
وتم استعراض خطط تنفيذ البرامج والأنشطة التي ستقام في المدارس، بالتنسيق بين الإدارات ذات العلاقة، والتي سيعود نفعها على المجتمع بشكل عام؛ لما تمثله شريحة التعليم بذلك؛ مما سيسهم في حفظ الأرواح والممتلكات.مدير عام التعليم محافظة جدة مدير مرور محافظة جدة
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 11:18 AM
الْتقى مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي بمكتبه اليوم الثلاثاء، مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي؛ لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي باركها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أواخر العام الماضي بمقر المحافظة.
وبحَث الاجتماعُ سبل تطوير المذكرة ودعمها بالشكل الذي يحقق أهدافها؛ بما يؤدي لرفع مستوى السلامة والتوعية المرورية لدى الكادر التعليمي من معلمين وإداريين وطلاب، بالإضافة لقائدي حافلات المدارس، وتحقيق مبادئ القيادة الآمنة والسلامة هي الغاية.
وتم استعراض خطط تنفيذ البرامج والأنشطة التي ستقام في المدارس، بالتنسيق بين الإدارات ذات العلاقة، والتي سيعود نفعها على المجتمع بشكل عام؛ لما تمثله شريحة التعليم بذلك؛ مما سيسهم في حفظ الأرواح والممتلكات.
، جدة.. "المسعودي" و"الجميعي" يبحثان رفع مستوى التوعية المرورية للكادر التعليمي ،
المصدر : الخليج 365
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