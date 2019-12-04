شكرا لمتابعة خبر عن هل يغني سجل الأسرة عن استخراج جواز السفر للأطفال ؟.. «الجوازات» تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للجوازات أن سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر خارج المملكة ولا يغني عن إتباع الإجراءات اللازمة وإصدار جواز السفر

وأكدت “الجوازات ” أنه إذا كان الطفل دون 15 عام ذلك فيتم حجز موعد عبر منصة أبشر بهوية ولي الأمر .

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جاء ذلك في رد سريع على أحد المواطنين الذي تساءل قائلاً : هل الأطفال يحتاج لهم استخراج جواز سفر لدولة الإمارات أم كرت العائلة يكفي ، ليتم الرد عليه .