شكرا لمتابعة خبر عن هل يغني سجل الأسرة عن استخراج جواز السفر للأطفال ؟.. «الجوازات» تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للجوازات أن سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر خارج المملكة ولا يغني عن إتباع الإجراءات اللازمة وإصدار جواز السفر
وأكدت “الجوازات ” أنه إذا كان الطفل دون 15 عام ذلك فيتم حجز موعد عبر منصة أبشر بهوية ولي الأمر .
كما يمكن التعرف على مزيد من المعلومات عبر الرابط التالي : هنا
جاء ذلك في رد سريع على أحد المواطنين الذي تساءل قائلاً : هل الأطفال يحتاج لهم استخراج جواز سفر لدولة الإمارات أم كرت العائلة يكفي ، ليتم الرد عليه .
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