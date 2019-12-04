شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة ومحافظتي الحناكية والمهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد, تشمل رياح نشطة وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية الأفقية. وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

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