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شكرا لمتابعة خبر عن آخر صورة للأمير متعب بن عبدالعزيز وقصة الجامع الذي ربطه بوالديه قبل أن يلحق بهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الإعلامي أحمد السهلي عن آخر صورة تم إلتقاطها للأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز -يرحمه الله -.
وكانت تلك الصورة في مسجد بناه بمكة بعد أن قام بصلاة الجمعة قبل أن يتم نقله للمستشفى ويتم إعلان وفاته .
وقال “السهلي ” أن تلك الصور كان ورائها قصة تربط الأمير بوالديه يرحمهم الله قبل أن يلحق بهما عند بارئهم .
وكشف التفاصيل ، مؤكداً أن الأمير متعب بنى لوالدته مسجد في مكة وبعدها رأى والده بالمنام يعتب عليه ، وحينها زار الأمير الشيوخ وسألهم عن تفسير الرؤيا فقالوا له ماذا فعلت لوالدتك فأجابهم : بنيت مسجد ، فأشاروه بأن يبني له مثلما بنى لوالدته .
وبالفعل بنى الأمير متعب ذلك المسجد لوالده الذي أدى به آخر صلاه له قبل أن تتوفاه المنيه – طيب الله ثراه – .
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