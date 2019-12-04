شكرا لمتابعة خبر عن تدريب 372 موظف وموظفة بالدولة بالبرنامج الوطني لتأهيل قيادات الموارد البشرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الخدمة المدنية إلتحاق أكثر من 372 موظف وموظفة بالبرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية ، والذي يستهدف الجهات الحكومية . وأطلقت الوزارة البرنامج بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD بهدف تطوير رأس المال البشري وتحقيق التحول الإيحابي للكوادر الحكومية وفق أسس علمية وتدريبات عملية . من جانبه أكد وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان أن البرنامج يأتي تنفيذاً لأهداف برنامج التحول الوطني وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ، لتحقيق الطموحات لتحديث بيئة العمل بالجهات الحكومية .

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