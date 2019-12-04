شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» تجيب على استفسار حول صورة جواز السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، مع استفسار حول لون الصورة الموجودة في جواز السفر؛ حيث جاء في الاستفسار: ” صورة جواز السفر بتكون أسود وأبيض زي الأحوال؟ ولا ملونه؟ “.
وأجابت ” الجوازات ” عبر حسابها على تويتر: ” عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك ، علما أن الصورة في الجواز ملونة. سعدنا بتواصلك “.
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