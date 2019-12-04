خطير للغاية.. إذا ظهرت هذه العلامات على جسدك فأنت مهدد بذبحة صدرية قد تؤدي لوفاتك

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عدن - ياسمين التهامي - تُعدّ الذبحة الصدرية عرضاً بحد ذاتها، أو مجموعة من الأعراض، وليست مرضاً، ومن الضروري أخذ معلومات كاملة عن المريض، مثل عدد مرات تكرار الشعور بالذبحة الصدرية، والسؤال عن شدتها، وغيرها من المعلومات التي تُفيد في التفريق بينها وبين النوبة القلبية (بالإنجليزية: ِMyocardial Infarction)، إذ لا يختفي الألم في النّوبات القلبية، بينما يستمرّ بضع دقائق فقط في حالة الذبحة الصدرية، وأبرز الأعراض التي تظهر على المريض عند إصابته بالذبحة الصدرية ما يلي:

الشعور بعدم الراحة في الصدر خلف عظمة القص: وقد يتمثل هذا الشعور بالضغط، أو العصر، أو الحرقة، أو الخنق، أو الثقل في هذه المنطقة. الشعور بألم يتركّز في رأس المعدة، أو الظهر، أو الفكين، أو الرقبة، أو الأكتاف. ظهور الألم نتيجةً لبذل مجهودٍ بدنيّ، أو بعد الأكل، أو التعرض للبرد، أو المرور بصدمة عاطفية. استمرار الألم لما يقارب 15 دقيقة، واختفاؤه بأخذ قسط من الراحة أو بتناول دواء النيتروغليسرين (بالإنجليزية: ِNitroglycerin). عدم تأثّر الألم بالتنفس، أو السعال، أو بتغيير وضعية الجسم. ضيق التنفس، والدوار في بعض الأحيان، كما قد يتعرّض المريض للإغماء، وقد يُعاني من القلق والعصبية، والتعرق بشدة، بالإضافة إلى شحوب البشرة، والشعور بالغثيان، وتسارع نبضات القلب أحياناً. العوامل التي تزيد فرصة الإصابة بالذبحة الصدرية تزداد فرصة الإصابة بالذبحة الصدرية عند وجود عوامل من شأنها أن تُسبّب تضيّق الشرايين التاجيّة، ومن هذه العوامل ما يلي:

ارتفاع ضغط الدم (بالإنجليزية: ِHypertension): يُعتبر ضغط الدم طبيعيّاً إذا كانت قراءة جهاز الضغط 120/80 مم زئبق، وعند ارتفاع ضغط الدم عن هذه القيمة فإنّ هذا الأمر يُحدث إجهاداً على أعضاء الجسم المختلفة، بما فيها القلب وجدران الشرايين، إذ إنّ الشرايين مُصمّمة لضخ الضغط الطبيعيّ، وعند ارتفاع الضغط عن قيمته الطبيعية تُواجه الشرايين صعوبةً في ضخ الدم ممّا يُعرّضها للتلف.

الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالدهون والكولسترول: فمعظم الكولسترول الذي يحتاجه الجسم يتمّ تصنيعه في الكبد، إلا أنّ تناول الأغذية الغنية بالدهون المشبعة يعمل على زيادة مستوى الدهون الضارة في الجسم، إذ إنّ للكولسترول نوعَين رئيسيَين؛البروتين الدهني منخفض الكثافة (بالإنجليزية: ِLow density Lipoprotein) وهو النوع الضار من الكولسترول الذي يُسبّب انسداد الشرايين، والبروتين الدهني مرتفع الكثافة (بالإنجليزية: ِHigh density Lipoprotein) الذي يُعدّ نوعاً نافعاً. المعاناة من داء السكري (بالإنجليزية: Diabetes): إنّ الأشخاص الذين يُعانون من السكري غير المُسيطر عليه معرّضون لخطر الإصابة بالذبحة الصدرية، لأن السكر الزائد في الدم قادرٌ على إتلاف جدران الشرايين. العمر: تزداد فرصة تضيّق الشرايين بازدياد العمر، لذلك يُعتبر كبار العمر أكثر عرضةً للذبحات الصدرية. وجود تاريخ عائلي للإصابة بالذبحة الصدرية أو أمراض القلب. عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ كافٍ. التدخين.

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خطير للغاية.. إذا ظهرت هذه العلامات على جسدك فأنت مهدد بذبحة صدرية قد تؤدي لوفاتك



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