الرياض تستعد لاستضافة أكبر مهرجانات الألعاب الإلكترونية في المنطقة

تستعد العاصمة السعودية الرياض، يوم غد الخميس، لانطلاق مهرجان "نكسوس" الأول والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والشمال الإفريقي للألعاب الإلكترونية، والذي تنظمه شركة " رايوت غيمز - RIOT GAMES" العالمية والرائدة، حيث تستقبل السعودية أهم وأشهر اللاعبين في المنطقة.

ويأتي المهرجان كمبادرة أطلقتها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، لتشكل واحدة من أهم الوجهات العالمية للسياحة في العالم، ويستمر المهرجان على مدار ثلاثة أيام في الفترة ما بين 5 إلى 7 ديسمبر، ويهدف إلى تقديم تجربة حيوية وممتعة للاعبين والضيوف من جميع الأعمار من خلال 23 نشاطًا مختلفًا وألعابًا مصغرة.

ويعد المهرجان أول بطولة رسمية في المنطقة للعبة "ليغ أوف ليجيند - League of Legends" التي شهدت نجاحاً كبيراً حول العالم. حيث تهدف رايوت غيمز أن تعيد تشكيل مشهد الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال المهرجان. خصوصاً بعد اثبات نفسها منذ تأسيسها في العام 2006 بأن تكون واحدة من أهم مصممي الألعاب الالكترونية مع وجود أكثر من 20 مكتباً لها حول العالم بما في ذلك مدينة سيدني، ولندن ونيودلهي وشانغهاي وافتتاح مكتبها في دبي في 2018.

وخلال الأيام الثلاثة للمهرجان، سيتنافس اللاعبون في ست مسابقات، للحصول على الجوائز المالية البالغ مجموعها مليوني دولار أمريكي، أمام جمهور يصل إلى 30 ألف شخص.

وكانت ثمانية فرق قد حجزت مكانها في البطولة بعد منافسة أكثر من 750 فريقًا في جولات التصفيات التي عقدت في 13 دولة في جميع أنحاء المنطقة على مدار ستة أسابيع.

وشهدت كل بلدان المنطقة تأهل فرق منها ومنها فرق المملكة السعودية التي تأهلت بقوة خلال التصفيات مثل فريق (إي جي زد – EGZ) وفريق (أوشتيك ووريرز – Oshtek Warriors)، وفريقي (نصر إيسبورتس –Naser eSports ) و(كلاش – Qlash)، و فريقي ( ديفاين فينديتا – Devine Vendetta) و ( إيغل إيسبورتس تونس – Eagle Esports Tunisia) من شمال إفريقيا، وفريقي الخليج العربي ) هيكس Hex ) و( شوت تو كيل Shot 2 Kill).

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ستتضمن المباريات النهائية منافسة شرسة تتضمن مواجهة بين أفضل اللاعبين في المنطقة مع أسماء معروفة مثل كوري كيد، تشفير، جالول واللاعب أزرا، وبالإضافة إلى مدربين مشهورين دولياً مثل ياماتو كانون، واللاعب كانيني بالإضافة إلى المزيد من المحترفين.

وتتضمن البطولة ضمن مسابقاتها الرئيسية مسابقة "خمسة مقابل خمسة"، وتشهد منافسات المؤثرين مشاركة أفضل 8 مؤثرين في المنطقة في مجال الألعاب الإلكترونية، والذين سيتعاونون مع غيرهم من المؤثرين ليشكلوا فرقاً خاصة بهم. كما يتضمن جدول المسابقات منافسات "واحد مقابل واحد"، و"تيم فايت تاتيكس"، ومنافسات "كوسبلاي" المذهلة.

كما يشهد المهرجان عروضا موسيقية تقدمها نخبة مميزة من الفنانين العالميين، مثل النجم العالمي جيسون ديرولو بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية الممتعة والمصممة للمشاركين من جميع الأعمار.

وبمناسبة المهرجان قال أونور تيمر، المدير العام لألعاب ريوت غيمز في الشرق الأوسط: "نتطلع بشغف للقاء الألاف من المشاركين في الدورة الأولى للألعاب الإلكترونية التي تنظمها شركة رايوت غيمز الشرق الأوسط، مع ما شهدته صناعة الألعاب الإلكترونية، في هذه المنطقة من نمو كبير خاصةً في المملكة العربية السعودية، لذلك فإنه من دواعي سرورنا أن ننظم مهرجان نكسوس الأول لنا هنا في الرياض".

وأضاف: "أدهشتنا نتائج المراحل التأهيلية للمسابقات، التي ستتبعها سلسلة من المنافسات ال حماس ية خلال المهرجان الذي سيمتلئ بالإثارة والمتعة، مع اختبار أفضل اللاعبين لأنفسهم، أمام البطل الذي سيفوز في المسابقات الستة، وسواء أكنت تملك شغفاً بالألعاب الإليكترونية أم لا، فإنك بالتأكيد ستستمتع بخيارات الترفيه العديدة في المهرجان المصمم ليكون حدثا لا ينسى لجميع الضيوف."