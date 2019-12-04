الجوائز 300 ألف دولار.. “الترفيه” تفجّر مفاجأة لعشاق لعبة Pubg Mobile بموسم الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، عن موعد إقامة تحدي كأس العالم في لعبة “Pubg Mobile” الشهيرة ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك من 12-14 ديسمبر الجاري.
وتستضيف منطقة واجهة الرياض بطولة Pubg””، بمشاركة أكثر من 500 لاعب و32 فريقا من حول العالم، بمجموع جوائز تجاوز 300 ألف دولار. يشار إلى أن النسخة الأولى من البطولة أقيمت ديسمبر الماضي في مدينة دبي، وقد تُوّج فيها فريق “RRQ Athena” باللقب بعد فوزه على خصمه الصيني العنيد “CPT”.
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