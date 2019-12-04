“روان الدباسي ردي على جوالك” يشعل تويتر.. فما القصة؟

ضجت حسابات موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة اليوم بتغريدات مشاركة في هاشتاق “#روان_الدباسي_ردي_على_جوالك”. وتعود تفاصيل الهاشتاق إلى إعلان لوزارة العدل أوضحت فيه تعيين فتاة سعودية تدعى روان عبد الله إبراهيم الدباسي وحاول المسؤولين عن توظيفها التواصل معها هاتفيًا لإخبارها ولكن هاتفها كان مغلق فلجأوا لتويتر مطالبين الفتاة بالتواصل معهم.

وفور نشر التغريدة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في “فزعة روان” ودشنوا هاشتاق وصل للتريند بحثًا عن روان التي أصبحت تحظى بشهرة واسعة في ساعات قليلة. وحمل الهاشتاق تغريدات طريفة كما عبر عن روح التضامن والمساعدة التي يحظى بها الشعب السعودي. وطرح مغردون سؤال حول شعور روان حين علمها بالأمر عن طريق الهاشتاق! يشار إلى أنه تم التوصل لروان من خلال الهاشتاق وتواصلت بالفعل مع الوزارة للحصول على الوظيفة -بحسب ما أوضحه مغردون-.