ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد الأمير سلطان بن أحمد سفيراً للمملكة لدى بلاده

تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أوراق اعتماد الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً للمملكة لدى البحرين. ونشرت السفارة السعودية في البحرين صوراً للحظة تسلم ملك مملكة البحرين أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين الجديد، حيث عبّر عن تمنياته للأمير سلطان بن أحمد التوفيق في مهام عمله. وصدر قرار ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد سفيراً للملكة لدى البحرين بالمرتبة الممتازة، يوم 8 سبتمبر الماضي، خلفاً للسفير السابق د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

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