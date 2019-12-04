تحت شعار «المملكة بألوان العالم».. افتتاح فعاليات اليوم العالمي للإعاقة بجدة

افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار «المملكة بألوان العالم»، والذي تُنظِّمه جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ممثلة بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بجدة، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي ومدير المركز الدكتور زهير ميمني، وذلك بمقر المركز وتستمر لمدة أسبوع .

وفور وصول الأمير سعود لموقع الفعاليات، تجوّل في المعرض المصاحب الذي يضم مشاركات لعدة جهات، منها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة والمديرية العامة لحرس الحدود وهيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومديرية الشؤون الصحية بجدة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي، واستمع سموه إلى شرح موجز عن الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وتشمل العلاج الطبيعي والوظيفي والتعليمي والتأهيلي وغيرها من الخدمات .

التقى الأمير خلال الجولة مجموعة من أطفال المركز، وشاهد نماذج من إبداعاتهم واستمع إلى شرح من مدير المركز عن الخدمات المقدمة للأطفال لتطوير قدراتهم .

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وبعد عزف السلام الملكي، بدأ الحفل بالقرآن الكريم، بعدها شاهد سموه والحضور فيلمًا وثائقيًا عن جمعية الأطفال المعوقين والبرامج والخدمات التي تقدمها لتأهيل ورعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام الحفل، كرَّم الأمير سعود بن جلوي الجهات الداعمة لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بجدة والجهات الراعية، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير المركز.

يذكر أنَّ المركز يقدم عددًا من الخدمات التعليمية والطبية التأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية .