جميل الذيابي عن موت الصحافة: «المهنة ثابتة والوسيلة تتغير»

أكَّد رئيس تحرير صحيفة عكاظ وعضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين جميل الذيابي، أنَّ المؤسسات الصحفية باقية ولن تفنى؛ طالما بقي شغف الحصول على المعلومة موجودًا، بشرط مواكبة التطورات والمستجدات في صناعة الصحافة، وهو أمر تفرضه طبيعة المهنة.

وأوضح الذيابي، خلال جلسة بمنتدى الإعلام السعودي تحت عنوان «سباق التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية»، أنَّه توجد مفاهيم مغلوطة حول موت الصحافة، وربط ذلك بتراجع الصحافة الورقية، قائلًا: «الحقيقة أن من سيموت هو الذي يأبى أن يعتبر الورق والإذاعة والأقمار الصناعية مجرد منصة للنشر؛ المهنة ثابتة والوسيلة تتغير».

وشدَّد على ضرورة تكثيف تواجد المؤسسات الإعلامية في المنصات الرقمية المتجددة، وبذل مزيدٍ من الجهود؛ لتتكيف مع تلك التغييرات وتوجيه بوصلة الإيرادات نحوها، مشيرًا إلى أنَّ هناك قدرًا تواجهه المؤسسات الصحفية، وهو أن تتحول إلى وتيرة سريعة ومتطورة لا تقبل التثاؤب، مع التزامها بتقديم الرسائل والمنتجات بعقلية وذهنية متطورة، ومنها ابتكار تطبيقات وأفكار من خارج الصندوق، مع توفّر شرط المصداقية والمهنية.

ولفت الذيابي إلى بروز الحاجة إلى ميثاق شرف حقيقي مع انعدام قواعد النشر والمعايير المهنية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، ويعول في ذلك كثيرًا على هيئة الصحفيين السعوديين.

وبيّن الذيابي أنَّ العملية اليوم باتت تكاملية داخل المؤسسات الإعلامية مع المتلقي سواء كان قارئًا أو مشتركًا أو مستمعًا، فمن المهم استيعاب مختلف الفئات العمرية من خلال منتجاتها التي لابدَّ أن تحمل رسالة تحاكي الذهنية الجديدة من خلال مواءمة المحتوى للمنصات كافة بأشكال متخصصة مع أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وهي من الأمور المهمة التي تعول عليها المؤسسات الإعلامية في السباق والمنافسة.