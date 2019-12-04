بنهاية اليوم الـ17 للطرح.. 189 مليار ريال حصيلة اكتتاب المؤسسات في أرامكو

جمع اكتتاب المؤسسات في أرامكو 189 مليار ريال بنهاية اليوم الـ17 للطرح، والذي صادف اليوم الثلاثاء، بحسب «العربية».

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي. وضخ 4.9 ملايين مكتتب، أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

أما المؤسسات فاستمر اكتتابها في أرامكو حتى 4 ديسمبر.