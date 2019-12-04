السعودية اليوم / مشاركة أكثر من 100 متخصص في مؤتمر طب الحشود بجدة



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

يناقش أكثر من 100 متحدث عالمي ومحلي من أكثر من 30 دولة آخر المستجدات في مجال طب الحشود والتجمعات البشرية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود الذي تنظمه وزارة الصحة خلال الفترة من 10-13 ديسمبر 2019م بمحافظة جدة.

ويهدف المؤتمر من خلال مشاركة الخبرات العالمية في مجال صحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية إلى تسليط الضوء على نموذج الرعاية الصحية لصحة وطب الحشود والتجمعات البشرية ، وكذلك تسليط الضوء على الثغرات المعرفية التي تحتاج إلى المزيد من الأبحاث وبناء القدرات في مجال صحة وطب الحشود والتجمعات البشرية .

يذكر أن الهيئة

ويقام المؤتمر تحت شعار " نموذج الرعاية الصحية للحشود "، بهدف الخروج بإطار عالمي ومتطلبات الرعاية الصحية للحشود، بعد استعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية ومناقشة آخر المستجدات العلمية في هذا المجال.

// انتهى //

10:54ت م

0037



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسيناقش أكثر من 100 متحدث عالمي ومحلي من أكثر من 30 دولة آخر المستجدات في مجال طب الحشود والتجمعات البشرية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود الذي تنظمه وزارة الصحة خلال الفترة من 10-13 ديسمبر 2019م بمحافظة جدة.ويهدف المؤتمر من خلال مشاركة الخبرات العالمية في مجال صحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية إلى تسليط الضوء على نموذج الرعاية الصحية لصحة وطب الحشود والتجمعات البشرية ، وكذلك تسليط الضوء على الثغرات المعرفية التي تحتاج إلى المزيد من الأبحاث وبناء القدرات في مجال صحة وطب الحشود والتجمعات البشرية .يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت 33 ساعة تدريب مستمر بالإضافة إلى 20 ساعة لورش العمل التي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر ويستهدف المؤتمر الممارسين الصحيين المشاركين في إدارة وصحة والحشود ومخططي ومنظمي الفعاليات بمختلف أنواعها.ويقام المؤتمر تحت شعار " نموذج الرعاية الصحية للحشود "، بهدف الخروج بإطار عالمي ومتطلبات الرعاية الصحية للحشود، بعد استعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية ومناقشة آخر المستجدات العلمية في هذا المجال.// انتهى //10:54ت م0037

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