

الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

تواصل وزارة الصحة تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية الصحية لزوار " البوليفارد " ضمن فعاليات موسم الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بهدف تعزيز ورفع الوعي الصحي لدى فئات المجتمع.

وشملت الأنشطة التوعوية تقديم معلومات عن " كيفية إسعاف المصاب " وتدريب الزوار عليها وعلى طرق إنقاذ الحياة، بالإضافة إلى تقديم تطعيم الانفلونزا الموسمية، والتوعية بصحة المرأة والطفل ، وأهمية الغذاء الصحي، والتوعية بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية، والحفاظ على صحة القلب، وتعزيز صحة الفم والأسنان.

وتأتي مشاركة وزارة الصحة من خلال التجمع الصحي الثاني في الرياض.

// انتهى //

10:40ت م

0033





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الصحة تواصل أنشطتها التوعوية لزوار بوليفارد الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.